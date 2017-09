Van Uytvanck won in Quebec in de finale van Timea Babos uit Hongarije met 6-4, 6-1. De eerste set ging dus gelijk op, maar in de tweede bezweek Babos onder de druk. De Grimbergse Van Uytvanck sukkelt al een heel aantal maanden met blessures en is dus dolgelukkig dat ze die periode achter zich kan laten met een eindzege in een WTA-tornooi.