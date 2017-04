Borré uit Wemmel hoopt op een podiumplaats op WK petanque

Renaat Borré uit Wemmel is een grote naam in de wereld van de petanque. Bij de jeugd werd Renaat wereldkampioen en nu is hij coach van het nationale jeugdteam. Over twee weken wordt het WK petanque gespeeld in Gent.

Borré is een klepper in de Belgische en Europese petanquewereld. In 2001 werd hij wereldkampioen met het Belgische team bij de junioren in Frankrijk. Borré was toen amper 18. Nu 15 jaar later is hij coach van de nationale jeugd en beloften en dat al gedurende 5 jaar.

Daarnaast is Borré vooral bezig met z'n eigen club: 'L'Amigos'. Een droom van hem die enkele jaren geleden werkelijkheid werd. De club telt intussen 70 leden waarvan 5 jeugdspelers tussen 6 en 18 jaar. Plezier beleven primeert er op het sportieve. Maar dat is niet zo op het WK voor senioren over 2 weken. Dat vindt dit jaar in Gent plaats en zal uniek zijn. “Normaal is een WK met 3 mensen in triplette, dus 3 tegen 3. Maar dit jaar wordt er uitgepakt met een heel andere formule. We gaan tête-à-tête doen, 1 tegen 1. De doublette heren, 2 tegen 2. De doublette dames ook 2 tegen 2 en er wordt ook een mixed gedaan. Dus één man, één vrouw tegen mekaar. Dus er worden 5 wereldtitels uitgedeeld en dat is iets uniek om te zien”, aldus Borré. Renaat zal er actief zijn als één van de coaches van het Belgische team. En dat team mag volgens hem mikken op een podiumplaats gezien de ruime ervaring van de spelers.