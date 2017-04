Grivok Grimbergen kan net niet stunten in Bekerfinale

In de Bekerfinale was het verschil in ervaring duidelijk te zien. De Leuvense dames uit eerste provinciale waren technisch de sterkere ploeg. Maar de veerkracht en de vechtlust van Grivok uit tweede tweede provinciale was schitterend om te zien. Ze hadden ook veel supporters meegebracht. Die stuwden hun ploeg naar een prachtprestatie.

Het bleef spannend tot in de tie-break. Die won Haasrode-Leuven uiteindelijk met het kleinste verschil: 16-14.