Jammer want ik had veel kunnen laten zien op WK, reageert Kimeli

Isaac Kimeli uit Halle heeft zich vorige zaterdag op de Nacht van de Atletiek in Heusden-Zolder niet kunnen plaatsen voor het WK in Londen. Tijdens dat WK schitteren op de 1500 meter was nochtans het grote doel van Kimeli deze zomer. In het nieuws op RINGtv steekt Kimeli zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken. Anderzijds kan de Hallenaar het gemiste WK-ticket ook best wel relativeren.

Kimeli moest op de 1500 meter in Heusden-Zolder onder de 3 minuten 36 seconden lopen wou hij een WK-ticket afdwingen. Maar dat is niet gelukt. “De hazen waren te traag. Op 1000 meter passeerden we pas op 2'24". En dat is te traag. Normaal moeten we daar al op 2'20" zijn”, aldus Kimeli. De Hallenaar finishte op 3 minuten, 37 seconden en 66 honderdsten. Een persoonlijk record maar onvoldoende om zich te kwalificeren. “Dat is jammer. Met deze vorm had ik veel kunnen laten zien op het WK. Anderzijds ben ik nog een jonge kerel, ik ben nog maar 23. Het beste moet nog komen. Dus ik heb nog tijd”, aldus Kimeli. Kimeli wil zijn goede conditie nog tonen de volgende weken. Hij droomt van een eerste deelname aan de Memorial Van Damme op 1 september. Half augustus weet Isaac of hij mag deelnemen.