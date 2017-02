Jan Goyens (19) beleeft dit seizoen doorbraak bij Asse-Ternat

In de sport op RINGtv maken we vrijdag kennis met Jan Goyens uit Beersel. Hij is amper 19 en is nu al sterkhouder bij Asse-Ternat.

Twee seizoenen geleden ruilde Jan Goyens Vilvoorde voor Asse-Ternat. Op papier een stap achteruit, maar voor de 19-jarige youngster een grote stap vooruit. Want dit seizoen is hij teruggekeerd naar Asse-Ternat en beleeft hij zijn doorbraak. Vooral op mentaal vlak heeft Goyens vooruitgang geboekt. Dat heeft hij te danken aan zijn coach Toon Labbeke. “Ik heb een coach nodig die in mij gelooft en mij vertrouwen geeft. Ik denk dat de coach dat nu doet en ook het beste in mij bovenhaalt. En daardoor presteer ik ook beter”, aldus de sterkhouder bij Asse-Ternat. Stiekem hoopt hij dat Asse-Ternat dit seizoen kampioen kan spelen. Asse-Ternat voelt zich ook klaar voor een stap hogerop. Dan wordt er best wel gewonnen tegen Zwevegem-Deerlijk dit weekend. Geen makkelijke klus want de West-Vlamingen staan 6e in het klassement.