Jimmy De Breucker maakt zich klaar voor druk raceseizoen

Ternattenaar Jimmy De Breucker is zich volop aan het voorbereiden voor de 24-urenrace van Silverstone. Dat is de eerste wedstrijd van het Hankook-kampioenschap voor toerwagens. En het is meteen ook de echte start van het seizoen voor De Breucker en zijn WCB-team. Wij gingen al eens poolshoogte nemen tijdens een training op het circuit van Zolder.

Het gaat er relax aan toe op deze trackdag en er is tijd en gelegenheid om klanten en supporters even te laten proeven van hoe het er in zo'n racewagen aan toe gaat. Eén van de gelukkigen is Jeroen Roelandt uit Affligem, hij is de winnaar van de RINGtv-wedstrijd waarbij je zo'n kennismaking met het racen kon winnen.

Roelandt kijkt toe hoe de BMW 235i van het WCB-team rondjes draait op het circuit van Zolder als een perfect afgesteld uurwerk. Aan het stuur Jimmy De Breucker die zich voorbereidt op wat een druk seizoen zal worden. Er zijn de lange-afstandsraces in Silverstone, Magny-Cours, Misano, Barcelona en Francorchamps, maar ook het Belcar-kampioenschap in eigen land. Een dubbel programma dus voor Jimmy en zijn team.