Kleuters leren thaiboksen bij Team K-oss Eppegem

Kunnen ook kleuters leren thaiboksen? “Uiteraard”, is het antwoord van Team K-oss. Dat is een jonge thaiboksclub uit Eppegem (Zemst) waar niet alleen volwassenen maar ook kleuters vanaf 4 jaar welkom zijn.

Op dit moment is de gevechtssport voorlopig erkend als Olympische sport. Als de testfase voorbij is, wordt thaiboks misschien een officiële Olympische discipline. “Veel mensen denken: het is maar wat slaan op elkaar en stampen. Maar dat is het niet. Thaiboks is vooral techniek, discipline en concentratie. En uiteraard is het ook wel heel prettig”, verduidelijkt Belinda Verheyen van Team K-OSS.

K-oss telt 60 leden tussen de 4 en 55 jaar oud. Samen met twee coaches geven Belinda en haar man Chris alle trainingen. De trainingen helpen de kinderen ook bij de ontwikkeling van hun persoonlijkheid. “Vaak krijgen we kindjes binnen die problemen hebben met hun zelfvertrouwen. Deze sport brengt daar verandering in”, aldus Verheyen.