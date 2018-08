Het parcours van de duatlon lag in en rond de wijk Sint-Rochus. Deelnemers konden individueel lopen en fietsen of in duo. Ook voor kinderen en sporters met een beperking waren er wedstrijden. De duatlon van Halle was voor 25 nieuwe leden van de Halse 3atlon Organisatie ook de apotheose van ‘Start 2 Duatlon’.