Opwijks loopteam voor 4de keer aan de start van Roparun

Elk jaar nemen meer dan 300 teams deel aan de internationale Ropa-run, een looptocht van meer dan 500 kilometer van Parijs tot in Rotterdam. Het doel van het avontuur is geld inzamelen voor de strijd tegen kanker. Eén van de teams bestaat uit acht lopers van Atletiekclub Opwijk. Ze zijn zich volop aan het voorbereiden voor de waanzinnige uitdaging.

De 8 gladiatoren van het Opwijkse 'Team 165 Samenloop', dat is de officiële naam, malen hun wekelijkse rondjes op de atletiekpiste in Opwijk. Over drie maanden staat het team voor de 4de keer aan de start van de Roparun. Het doel is om de wedstrijd binnen de 48 uur af te leggen. Daarom moet alles perfect gecoördineerd worden. Zo lopen de 2 teams van 4 personen in blokken van 65km.

“Na die 60,65 km kunnen we even rusten, maar dat is niet zo veel. Tegen dat je de slaap vat, zit je vol adrenaline en tegen dat je weer moet opstaan is het niet meer dan 2,3 uur dat je kan slapen op zo’n weekend,” vertelt Jürgen Germonpré, één van de lopers.

Voor de meeste lopers is het hun vuurdoop. Jürgen en Lieve hebben al ervaring. ‘We doen het in de eerste plaats als steun voor mensen die kanker hebben. Ik ken zelf ook wel mensen die zijn gestorven daaraan. Dus voor mij is dat al de eerste drijfveer omdat te doen,” vertelt Jürgen. “Wij hebben maar eventjes pijn, dat zijn de laatste 4 à 8 uur van de Roparun. Maar er zijn mensen die constant pijn hebben. Dus het is eigenlijk maar een hele kleine inspanning dat je moet doen,” vervolledigt Lieve Jacobs.

Om te mogen starten moet het team 6000 euro inschrijvingsgeld betalen, dat bedrag gaat volledig naar het goede doel. 'Samenloop' gaat ervoor en wil graag 9000 euro storten. Daarom verkoopt het wijn en organiseert het nu zondag een spaghettifestijn in zaal Familieheem in Opwijk. Meer info vind je hier.