Een marathon lopen? “Goed zot” hoorden Aminta Diawara en Laura Boeykens, 20 en 19 jaar, uit Londerzeel vele mensen in hun omgeving zeggen. Net door al die geweldig ‘motiverende’ uitspraken besloten ze om in het grootste geheim hun eerste marathon te lopen. Doel? Bewijzen hoe fysiek en mentaal sterk ze zijn.

Twee vriendinnen lopen in het grootste geheim hun eerste marathon

Het begon allemaal exact een jaar geleden toen Laura en Aminta samen de 10miles in Antwerpen liepen. We keken er naar uit, maar al snel bleek dat ze weinig voldoening haalden uit de prestatie. Een nieuwe uitdaging was nodig en dus namen ze zich voor om de marathon te lopen.

In het grootste geheim begonnen ze zich voor te bereiden voor de grote dag: de marathon van Antwerpen. Ze vertelden niemand over hun plannen, tot nu. Nu ze geslaagd zijn in hun uitdaging, mag de hele wereld weten hoe sterk ze zijn. Daarom delen ze graag dit filmpje met al hun vrienden en familie.