Van Uytvanck meteen uitgeschakeld op Australian Open

De Australian Open zit er al op voor Alison Van Uytvanck. De Grimbergse verloor in de eerste ronde in twee sets van de Kroatische Martic.

Van Uytvanck (WTA-77) raakte ook dit jaar niet verder in Melbourne dan de eerste ronde. De Kroatische Petra Martic (WTA-81) benutte de kansen die ze kreeg en won de eerste set met 7-6. Ook in de tweede set kon Van Uytvanck te weinig weerwerk bieden. Het werd 6-3. Game over voor Van Uytvanck. De Grimbergse reageerde nadien erg teleurgesteld op haar vroege uitschakeling en gaf toe dat ze niet goed had gespeeld.