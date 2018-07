Van Uytvanck stunt op Wimbledon

Van Uytvanck (WTA 47) was al in de eerste set goed op dreef, maar verloor die nipt met 5-7. Maar de Grimbergse vocht terug en won de tweede set makkelijk met 6-2. De Spaanse titelverdedigster Muguruza (WTA 3) wist even niet meer waar ze het had. En Van Uytvanck stoomde door. In de derde set kwam Muguzura er nog nauwelijks aan te pas. Van Uytvanck won die met 6-1. In de derde ronde wacht Kontaveit uit Estland (WTA 27).