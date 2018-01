Vilvoordenaar Koekelkoren wil naar Spelen in Tokio

Vilvoordenaar Dries Koekelkoren staat aan de start van een nieuwe seizoen en de ambitie is duidelijk. “Veel top 10-resultaten neerzetten en die zullen ervoor zorgen dat we die ranking kunnen vasthouden en misschien iets te verbeteren. Want het uiteindelijk doel is ons proberen te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio in 2020 en de top 16 is rechtstreeks geplaatst”, vertelt Koekelkoren. Door de goeie prestaties van Koekelkoren en Van Walle spelen steeds meer mensen beachvolleybal. In Duffel en Schaffen zijn er sporthallen waar nu ook indoor beachvolleybal kan gespeeld worden. Ook het niveau van de nationale beachvolleybaltour gaat de hoogte in. Dit is pas het derde seizoen van Koekelloren en Van Walle in het internationale beachvolleybalcicuit. Op korte tijd zijn ze enorm geëvolueerd. Sinds april vorig jaar hebben ze ook een eigen coach, de Nederlander Michiel Van der Kuip. Hij heeft het duo nog beter gemaakt. De droom van de Olympische Spelen komt almaar dichterbij. “Ik wil naar daar gaan om België te vertegenwoordigen en een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. Ik denk dat dat de droom is voor iedere topsporter. Dat zou heel veel betekenen.”

