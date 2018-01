Eerste Tourrit 2019 voor groot stuk door onze regio

Het is nu al uitkijken naar 6 juli 2019. Dan wordt het startschot gegeven van de 109e Ronde van Fanrkijk. De renners rijden die dag door heel wat gemeenten van onze regio.

Het startschot van de eerste rit uit de Tour wordt gegeven op de Grote Markt in Brussel. Van daar gaat het richting Anderlecht en rijden de renners via Dilbeek onze regio binnen. De Tourrit gaat vervolgens via achtereenvolgens Lennik, Roosdaal en Ninove om zo naar de Muur van Geraardsbergen te rijden. Nadien krijgen de renners de Bosberg onder de wielen en rijden ze door Galmaarden, Herne, Edingen en Charleroi.

Op het einde van de rit doen de renners nog een keer onze regio aan wanneer ze via Overijse en Tervuren naar Laken fietsen, waar ter hoogte van het koninklijk paleis de eindmeet zal liggen.

Tussen haakjes: de voorstelling van de Grand Départ had vandaag plaats in aanwezigheid van Meisenaar Eddy Merckx. Nochtans was het lang niet zeker dat de veelvoudige Tourwinnaar aanwezig zou zijn na een aanslepend conflict met Tourorganisator Aso.