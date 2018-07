Op het EK tijdrijden voor junioren in Brno heeft de Belgische delegatie goud en zilver behaald. Topfavoriet Remco Evenepoel uit Schepdaal won goud, Ilan Van Wilder uit Opwijk was goed voor zilver.

Remco Evenepoel reed de 24 kilometer in een tijd van 29'51"30, Ilan Van Wilder finishte in een tijd van 30'15"40. Halfkoers, na de eerste ronde van 12 kilometer, had Evenepoel 6 seconden voorsprong op Van Wilder en 22 op de Italiaan Antonio Tiberi.

Tegen het einde van de rit diepte Evenepoel de voorsprong verder uit. Hij won met een tijdsverschil van maar liefst bijna 25 seconden op de tweede.