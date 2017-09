Ijshal Liedekerke opent vanavond opnieuw de deuren

In Liedekerke zijn ze helemaal klaar voor een nieuw winterseizoen want de ijspiste opent vanavond opnieuw haar deuren. De nieuwe inkomhal en nieuwe cafetaria moeten een schaats-uitstapje nog aangenamer maken. RINGtv nam al een kijkje tijdens de openingsreceptie.

De ijshal van Sport Vlaanderen bestaat al 33 jaar en dus was het hoog tijd om te vernieuwen. "De inkomhal werd helemaal vernieuwd. Er is nieuwe bewegwijzering, een nieuwe vloerbekleding en een nieuw plafond. Ook de schaatsverhuur is volledig in orde gezet. Het nieuwe schaatsseizoen kan dus beginnen”, glimlacht centrumverantwoordelijke Ron Wagemans.

Er zijn maar liefst 1.000 paar schaatsen ter beschikking voor wie er zelf geen heeft. Naast individueel schaatsen, zijn er ook 4 clubs actief op de piste: de kustschaatsclub Heuvelkouter, de Lions ijshockeyclub, de snelschaatsclub en Extreme Ice skating. Na het schaatsen kan je terecht in de vernieuwde cafetaria voor een hapje en een drankje. En de ijspiste heeft ook een primeur dit jaar. “We hebben dit jaar voor de eerste keer in Liedekerke het Belgisch kampioenschap kunstschaatsen solisten binnengehaald. Dat is nog nooit gebeurd. Onze club kan dus schitteren in eigen huis en daar zijn we eigenlijk heel trots op", aldus Wagemans.

Vanavond wordt het nieuwe schaatsseizoen op gang getrapt met een gratis disco schaatsbeurt met DJ Stoffel. En van 13 tot 15 oktober worden de Schaatsprikkels georganiseerd, het ideale moment om kennis te maken met de sport. Meer info vind je op de website van Sport Vlaanderen.