Kruikenburg Ternat ongeslagen leider na 3-1-winst

Voor de partij van gisteren stond Kruikenburg Ternat met 13 punten aan de leiding. Kruikenburg wil daar aan het einde van het seizoen ook staan. De club wil absoluut kampioen worden en promoveren naar eerste divisie. Vamos Stekene, de tegenstander van gisteren, had 3 punten minder in de stand en was zesde.

In het begin hielden beide ploegen mekaar in evenwicht. Toch pakte de thuisploeg de eerste set met 25-18. Maar de ervaren Waaslanders lieten zich niet in een hoekje drummen. Ze wonnen de tweede set met 22-25.

Tot daar de bezoekers, want Kruikenbug Ternat won zowel de derde als vierde set, met respectievelijk 25-14 en 25-16. Een opsteker voor de thuisploeg. Coach Benny Verspecht heeft alleszins goede moed: "We hebben een goede start genomen in vergelijking met andere jaren waar we op dit moment al een paar keer verloren hadden. Nu hebben we nog altijd niets verloren, ik hoop dat we dit kunnen doortrekken."