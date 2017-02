‘Het gaat om de postjes en niet om Pepingen’, reageert burgemeester Timmermans

Er lijkt een einde te komen aan de politieke crisis in Pepingen. Sinds de overstap van schepen Lacres naar de oppositie, stelde de oppositiemeerderheid tot drie keer de onbestuurhaarheid van de gemeente vast. In tegenstelling tot de vorige keer, volgt de Raad van State hen nu in die beslissing. “We zijn natuurlijk ontgoocheld. Tijdens de pleidooien hebben de advocaten toegeven dat het een opgezet spel is en het enkel aankomt op de postjes. Nu hebben ze de postjes, nu kunnen ze hun zaken goedkeuren. Jammer dat ze vele gemeenteraden moedwillig niets hebben goedgekeurd. Voor mij is het duidelijk: het gaat om postjes en niet om Pepingen”, aldus een ontgoochelde burgemeester Timmermans in het nieuws op RINGtv. De Pepingse oppositiemeerderheid wil voorlopig niet reageren. De komende dagen beraadt het zich over wie nu de nieuwe burgemeester wordt en wie een schepenmandaat krijgt.