100.000 bloemen sieren stadhuis en Grote Markt in Brussel

De expo Flowertime wordt elke twee jaar georganiseerd, afwisselend met het bekende bloementapijt op de Grote Markt. Zo hebben bloemenliefhebbers elk jaar iets om naar uit te kijken. “Er zijn dit jaar zo’n 20 topfloristen die volledig het stadhuis in de bloemetjes hebben gezet. En ze werken dit jaar rond het thema ‘bloemen en vruchten’. Dus in het gros van de bloemstukken zijn ook heel wat vruchten verwerkt”, vertelt Karel Goethals van Flowertime in Cocktail. De tentoonstelling werd vanmiddag geopend. Voor de promotie van Flowertime komen er ook nog 3 kleine bloementapijtjes op de Grote Markt.

Ook bloementapijt in Zaventem

Maar voor een groot bloementapijt moet je niet dit, maar volgend weekend in Zaventem zijn. De gemeente liet naar aanleiding van de 900ste verjaardag een tapijt van 600 vierkante meter groot ontwerpen met als thema het rijke Zaventemse industrieverleden. Meer hierover vanavond in Cocktail.