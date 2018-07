11 juli een officiële feestdag: hoe denken politici uit onze regio er over?

Vlaanderen viert feest vandaag. Jan Peumans gebruikte zijn laatste 11 juli toespraak als voorzitter van het Vlaams Parlement om enkele pittige communautaire statements te maken. Eén daarvan is om van de Vlaamse feestdag te een volwaardige en betaalde feestdag te maken. Hoe staan politici in onze regio daar tegenover? RINGtv trok naar de 11 juli-viering in Brussel.

Het is al decennia een wens van heel wat Vlaamsgezinden om van 11 juli een volwaardige feestdag te maken. Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) uit Beersel is voorstander. “Ik heb er vroeger als federaal parlementslid zelf nog een voorstel rond uitgewerkt. Nog altijd is er de vrees dat zo’n extra feestdag de bedrijven geld zou kosten. Nu, elk jaar valt er wel een officiële feestdag op een zondag die nadien gecompenseerd wordt. Mijn voorstel bestond er in om die zondag naar 11 juli door te schuiven.”

Voor Weyts’ dorpsgenoot en Vlaams parlementslid Peter Van Rompuy (CD&V) is de eis dan weer minder belangrijk. “Eén keer per jaar Vlaanderen vieren moet kunnen, maar om er een officiële feestdag van te maken? Ik denk dat dat vandaag niet de prioriteit is van de Belgische politiek.”

Federaal volksvertegenwoordiger Eric Van Rompuy (CD&V) uit Zaventem snapt niet dat 11 juli nog altijd niet erkend is als nationale feestdag. “In 1981 ben ik in het Vlaams parlement gekomen. We werkten toen met een budget van 400 miljoen euro. Vandaag hebben we voor 40 miljard euro aan bevoegdheden. Vlaanderen speelt en grote rol. Ik vind het onbegrijpelijk dat om financiële of socio-economische redenen 11 juli nog altijd geen officiële feestdag is.”

Vlaams volksvertegenwoordiger Lieve Maes (N-VA) uit Zaventem tot slot is ook voorstander. “Het zou de ultieme erkenning zijn van Vlaanderen als belangrijke gemeenschap in ons land. Dan kan ook echt iedere Vlaming vieren, en niet enkel diegene die in bepaalde sectoren werken.”