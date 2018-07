11.000 festivalgangers voor zonovergoten Vijverfestival

Het Vijverfestival vierde dit jaar z’n vijftiende verjaardag en is intussen een vaste waarde geworden op de festivalkalender. “De vrijwilligers haalden afgelopen weekend alles uit de kast om de vijftiende editie van het festival de nodige luister bij te zetten. De kaart van talent uit eigen streek werd getrokken, aangevuld met headliners en opkomend talent waar de organisatoren rotsvast in geloven”, vertelt Guy Stevens van de organisatie. “Zo stonden onder meer Jakomo, Bruna, Anysa, Twallie, Touchez en Mensch, Erger Je Niet op de twee podia die het festival rijk is. Met Rhinos Are People Too, Kel Assouf, TheColorGrey en Delvis werden daar een scheut soul, venijnige gitaren en eigentijds experiment aan toegevoegd.” Op vrijdag lokte Johan Verminnen heel wat volk, op zaterdag wist Daan de grote massa te bekoren. Die laatste droeg z’n bekende song Victory trouwens op aan de Rode Duivels. Eerder die dag konden de festivalgangers de Rode Duivels zien winnen tegen Engeland op groot scherm. Het feestje was compleet.

Een verslag van het Vijverfestival zie je maandag op RINGtv.