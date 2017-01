14-jarig meisje verdwenen na bezoek ziekenhuis Brugmann in Laken

Child Focus en het parket van Brussel zijn op zoek naar de 14-jarige Mila Benisti. Ze verliet zondagavond tussen 22u en 22u45 het UVC-ziekenhuis Brugmann aan het Arthur Van Gehuchtenplein in Laken. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Mila is 1m60 lang en zwaar gebouwd. Ze heeft lang bruin, golvend haar.

Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een zwarte legging met rode print, een lichtgrijze T-shirt en gewatteerde laarsjes. Ze droeg ook een verband aan één van de voorarmen.

Heeft u Mila nog gezien of weet u waar ze verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0 of via Child Focus op het nummer 116 000.

U kan ook getuigen via opsporingen@police.belgium.eu