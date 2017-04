15 vluchtelingen ontsnapt op parking E40 in Groot-Bijgaarden

Een Turkse trucker, die met een lading vis op weg was naar Londen, lag in zijn cabine te slapen toen een collega geklop uit de laadruimte hoorde. De hulpdiensten werden verwittigd. Brandweermannen openden samen met ziekenwagenpersoneel de laadruimte waardoor prompt enkele vluchtelingen te voorschijn kwamen. Met slaapzakken en ander materiaal onder de arm liepen ze nog voor aankomst van de federale wegpolitie een bos in. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Er waren onder de vluchtelingen geen vrouwen of kinderen. De illegalen kropen vermoedelijk 's nachts in de koelwagen, die er sinds maandagavond geparkeerd stond. (beelden Mozkito)