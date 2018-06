18 Jaar voor man die vriendin vermoordde in Strombeek

De rechtbank van Brussel heeft een man veroordeeld tot een celstraf van 18 jaar voor de moord op zijn vriendin in een appartement in Strombeek-Bever. De feiten dateren van januari 2014.

In januari 2014 vond de politie in een appartement in Strombeek-Bever het levenloze lichaam van een 36-jarige vrouw. Bleek dat ze was mishandeld en door wurging om het leven was gekomen.

Alle sporen wezen meteen in de richting van haar vriend C.D., maar die ontkende elke betrokkenheid. Volgens de man was zijn vriendin gestorven omdat ze een wankele gezondheid en ondermeer hartproblemen had. De rechter geloofde geen woord van die uitleg en veroordeelde de man tot een celstraf van 18 jaar. Dat gebeurde wel bij verstek omdat de man al jaren spoorloos is. Toen hij kort na zijn aanhouding een onder voorwaarden werd vrijgelaten, keerde hij niet meer terug.

De rechter beval de onmiddellijke aanhouding van de man.