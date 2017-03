200 bijenhotels in het Pajottenland en Zennevallei

Om de bijenpopulatie in het Pajottenland en de Zennevallei in stand te houden heeft het Regionaal Landschap zo’n 200 bijenhotels laten maken.

Schrijnwerker Nick Debonne van Meubelle in Lennik had de voorbije weken de handel vol met het maken van de 200 buienhotels. In elke houtblok werden 95 gaatjes geboord. Die worden gebruikt als stuifmeelopslagruimte en als nestplaats.

Die extra inspanning is nodig want bijen hebben het moeilijk om te overleven. Nochtans hebben we ze nodig want ze zijn echte bestuivers. Dus zonder hen zijn er minder bloemen en is er minder fruit.

De bijenhotels worden dit voorjaar door Regionaal Landschap bezorgd aan mensen die deelnemen aan bijencursussen of langskomen op evenementen. Geïnteresseerden kunnen ook gratis bloemenzaad krijgen voor de aanleg van een aangepast bijenakkertje in de buurt van het hotel. Meer hierover vanavond in het nieuws op RINGtv.