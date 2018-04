20.000 euro voor versterking 1001 Schakels Vilvoorde

Acht projecten krijgen Vlaamse subsidies om kwetsbare jongeren te versterken en polarisering en radicalisering op school tegen te gaan. Eén van die projecten is 1001 Schakels in Vilvoorde.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) lanceerde eerder een projectoproep en selecteerde nu acht projecten die samen 200.000 euro toegekend krijgen. Met de centen moeten ze verder inzetten op de strijd tegen radicalisering en op het versterken van kwetsbare jongeren. Het gaat vooral om initiatieven in Antwerpen en Gent, maar ook 1001 Schakels, een project in Vilvoorde, krijgt 20.000 euro.

Initiatief door moeders

1001 Schakels begeleidt er jongeren in groep en individueel voor verschillende schoolvakken. In het licht van het aantal vertrekkers naar Syrië vanuit Vilvoorde, namen een aantal moeders het initiatief om huiswerkbegeleiding op te starten om zo kwetsbare jongeren te versterken en weerbaar te maken. Naast de huiswerkbegeleiding worden er lezingen georganiseerd waarbij jongeren zelf het woord nemen. Ook is er een jongerencoach die jongeren met problemen of schoolmoeheid ondersteunt.

Minister Crevits hoopt dat 1001 Schakels met de extra subsidies het aanbod voor alle jongeren kan verzekeren en dat de werking van coaching en huiswerkbegeleiding verder geprofessionaliseerd worden.

Eerder dit jaar kreeg vzw 1001 Schakels al een cheque van 1.000 euro uit de handen van Vilvoords stadsambassadeur Ish Ait Hamou.