2,6 miljoen euro voor derde fase restauratie Kasteel van Beersel

Het restauratiedossier voor de binnenzijde van het Kasteel van Beersel is zo goed als klaar. Met de opsmukoperatie is een bedrag gemoeid van 2,6 miljoen euro.

De restauratie van de middeleeuwse burcht startte in 2007. In een eerste fase werd de slotgracht geruimd en hersteld. Vervolgens werden de buitengevels en de daken aangepakt.

En in de derde fase, die zal starten in 2019, zal ook de binnenkant grondig gerestaureerd worden. De stenen in de binnenmuren zullen vervangen worden. Voorts zullen de vloeren grondig worden gerestaureerd. De waterput zal in ere hersteld worden. De ramen in de torens zullen vervangen worden. En er wordt tot slot ook een mobiel podium gebouwd. Op die manier kan de traditie van de kasteelconcerten in de toekomst hernomen worden. Na de restauratie zullen ook meer delen van het kasteel kunnen opengesteld worden voor het publiek. Goed voor een investering van 2,6 miljoen euro.

Beersel hoopt op een subsidie van 1,8 miljoen euro van de Vlaamse overheid. Als het Vlaams Agentschap voor onroerend erfgoed de plannen goedkeurt, kunnen de werken starten in de loop van 2019.