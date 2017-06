30 miljoen euro voor strijd tegen kinderarmoede

Een privéfonds van één Belgische familie investeert de komende 10 jaar maar liefst 10 miljoen euro in de strijd tegen kinderarmoede. Samen met de Vlaamse overheid en Kind en Gezin komt er nu een partnerschap. Het resultaat is een unieke publiek-private samenwerking, waarbij in totaal 30 miljoen euro wordt vrijgemaakt om kinderarmoede te bestrijden.