4 op de 10 werkzoekenden in Halle-Vilvoorde kennen slechts beperkt Nederlands

Heel wat werkzoekenden in Halle-Vilvoorde vinden moeilijk een job omdat ze nauwelijks of geen Nederlands praten. Dat blijkt uit cijfers die minister Muyters (N-VA) vrijgaf op vraag van Willy Segers (N-VA). Zo waren er eind vorig jaar in onze regio 6.756 werkzoekenden die moeilijkheden hebben met onze taal. Omgerekend is dat 39,2 % van het totaal aantal werkzoekenden.

Het probleem is niet nieuw. Het aantal werkzoekenden met geen of een beperkte kennis van het Nederlands steeg in de periode 2011-2015 in Halle-Vilvoorde van 6.131 tot 6.887 om in 2016 terug te dalen tot 6.756. De daling is geen reden tot juichen want omgerekend gaat het nog steeds om 39,2% van het totaal aantal werkzoekenden. De kennis van het Nederlands blijft dus een sleutel tot de arbeidsmarkt. In het arrondissement Leuven stelt het probleem zich bij slechts 15,3 % van de werkzoekenden.

Het aantal vacatures waarin de kennis van het Nederlands niet vereist wordt is beperkt. In Halle-Vilvoorde steeg het aantal weliswaar van 182 (1,3 procent) in 2010 tot 1.518 (7,4 procent) in 2016. Aan de toename in 2016 dient volgens minister Muyters niet teveel gewicht gegeven te worden. Deze stijging is immers nagenoeg volledig voor rekening van één bedrijf (met hoofdzetel in Halle-Vilvoorde) dat focust op de kennis van het Engels focust en rekruteert voor locaties in heel Vlaanderen.