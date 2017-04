40 Vlaams-Brabantse gemeenten geven bijenpopulatie duwtje in de rug

40 gemeenten uit onze provincie willen de bijenpopulatie een duwtje in de rug geven. Daarom delen ze de volgende weken gratis bloemenzaad uit. De bedoeling is dat de inwoners overal bloemenakkers creëren met een divers mengsel van stuifmeelrijke bloemen. En dat stuifmeel is uiteraard de ideale maaltijd voor bijen.

De bijenpopulatie is in gevaar. Volgens sommige is dit gevolg van de vervuiling en het gebruik van pesticiden. Anderen beweren dan weer dat de kolonies aangetast worden de klimaatsverandering. Nochtans is de bij de belangrijkste natuurlijke helper bij de bestuiving van veel waardevolle land- en tuinbouwgewassen en wilde flora. Zo zijn de meest gekweekte fruitsoorten afhankelijk van kruisbestuiving door honingbijen. Het verdwijnen van de bijen betekent dus ook een verlies van biodiversiteit.

Daarom wil de provincie zoveel mogelijk gemeenten en inwoners aansporen om stuifmeelrijke bloemenakkers aan te leggen. 40 gemeenten hebben zich alvast geëngageerd om samen met de provincie bloemenzaad aan te kopen. In totaal zullen er dit voorjaar meer dan 14.000 zakjes verdeeld worden onder de inwoners. Wie de bloemen zaait, creëert een ideale maaltijd voor de bijen. Bovendien kan je zelf genieten van de kleurrijke bloemenpracht. Een overzicht van de deelnemende gemeenten en regionale landschappen en hun verdeelacties vind je hier.