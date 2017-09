400.000 bezoekers voor 29-ste Open Monumentendag

Open Monumentendag was voor velen het uitgelezen moment om het erfgoed en de geschiedenis van de eigen stad of gemeente te ontdekken en verhalen over vroeger uit te wisselen. Heel wat bezoekers werden ook dit jaar verrast door uitzonderlijk opengestelde en onbekende erfgoedpareltjes in de buurt. Door het prima Open Monumentendag-weer gingen mensen al vroeg op pad.

Het Kasteel van Beersel in Vlaams-Brabant kon rekenen op meer dan 1.500 bezoekers. Een andere topper was de Plantentuin van Meise. Daar kwamen ruim 1.700 mensen kijken naar enkele delen die anders niet te bezoeken zijn.