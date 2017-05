57 mensen zonder papieren in bos Groot-Bijgaarden

In een bos nabij de parking langs de E40 in Groot-Bijgaarden heeft de politie 57 transitmigranten zonder geldige verblijfspapieren ontdekt. De migranten waren op weg naar Groot-Brittannië.

De politie-operatie vond plaats woensdagnacht, nadat de aanwezigheid van een grote groep mensen in een bos nabij de parking langs de E40 in Groot-Bijgaarden de aandacht had getrokken. In totaal ging het om 57 migranten. Onder hen Soedanezen, Syriërs en Eriteërs. De migranten waren op weg naar Groot-Brittannië.

Het is vrij uitzonderlijk dat het om zo'n grote groep migranten gaat. "Vaak gaat het om 15 tot 20 mensen", aldus Freddy Roosemont van de Dienst Vreemdelingenzaken. Voor staatssecretaris Theo Francken bewijst het voorval dat het probleem van transitmigratie via snelwegparkings weliswaar verbeterd is, maar nog lang niet van de baan. (archieffoto)