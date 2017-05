60 nieuwe assistentiewoningen in centrum Sint-Pieters-Leeuw

Zondag werd de 20ste verjaardag van de serviceflats in Residentie 'Van Parys' gevierd. Mevrouw Van Parys was een welstellende dame uit Ruisbroek die bij haar overlijden in 1976 een legaat van 9 miljoen Belgische frank schonk aan de toenmalige Commissie voor Openbare Onderstand voor huisvesting voor Ruisbroekse bejaarden. Toenmalig OCMW-voorzitster, Mevr. De Ridder-Pletinckx, behartigde als eerste de idee om met dit legaat serviceflats te bouwen. In januari 1997 werden de eerste bewoners verwelkomd en in juni 1997 werden de 15 flats officieel ingehuldigd.

20 jaar later kunnen we spreken van een succesverhaal. Nooit was er leegstand, tenzij voor een herstelling, en momenteel staan meer dan 100 geïnteresseerden op de wachtlijst. Het personeel van het lokaal dienstencentrum ’t Paviljoentje en de huisbewaarder staan in voor de noodoproepen. Zij zorgen al 20 jaar voor de veiligheid en de ondersteuning van de bewoners.

Op de viering maakte het gemeentebestuur ook de plannen bekend om ongeveer Deze 20ste verjaardag kan niet beter gevierd worden dan met de plannen om +/- 60 nieuwe serviceflats of – om het met de nieuwe term te zeggen – assistentiewoningen te bouwen in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw.