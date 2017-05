700 zonnekloppers zoeken verkoeling aan 'Hofstade Plage'

Vanaf morgen neemt het kwik een flink duik naar beneden en zullen we ons tevreden moeten stellen met maxima rond 15 graden. Maar vanmiddag was het heerlijk zomers warm. Het kwik klom in onze provincie zelfs tot 29 graden. En dus zochten heel wat mensen verkoeling in de provinciedomeinen en aan het domein in Hofstade van Sport Vlaanderen, in de ruime regio beter bekend als ‘Hofstade Plage’. Een sfeerreportage vanavond op RINGtv.