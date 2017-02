80 Belgische kinderen in kalifaat IS

In het gebied dat IS bezet in Irak en Syrië zouden zo’n 80 Belgische kinderen verblijven. Een aantal van hen wil terugkeren naar België. Dat meldt De Standaard.

Volgens Ocad, dat het terreurdreigingsniveau in ons land analyseert, verblijven er zo’n 30 kinderen in het kalifaat. Maar volgens De Standaard zijn het er naar schatting zo’n 80. Het gaat om kinderen die door hun Belgische ouders werden meegenomen of daar geboren werden. Belgen die terugkeren, belanden in principe in de gevangenis. Vraag is natuurlijk wat er met de kinderen moet gebeuren.

In principe beslist de jeugdrechter over hun lot. Maar de kinderen moeten bij hun terugkeer ook psychologisch opgevolgd worden, benadrukt Binnenlandse Zaken. Het is immers erg waarschijnlijk dat ze getraumatiseerd zijn door de gruwel waaraan ze werden blootgesteld. En zo’n kinderen moeten voorts opgevolgd worden door lokale politie- en veiligheidsdiensten omdat ze ook een veiligheidsrisico kunnen vormen.

Intussen hebben de veiligheidsdiensten al van zo’n 20 kinderen het signaal gekregen dat ze willen terugkeren naar ons land.