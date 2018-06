80 % Woningen goedkoper door verlaging registratierechten

Door de verlaging van de registratierechten die vandaag ingaat wordt in Vlaams-Brabant de aankoop van 80 % van de woningen goedkoper. Dat heeft VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten donderdagavond gezegd op ROB-tv.

Vanaf 1 juni komt er een einde aan de regeling dat het standaardtarief voor registratierechten bij de aankoop van een woning 10 % is en bij een klein beschrijf (berekend op basis van het kadastraal inkomen) 5 %. Het standaardtarief daalt van 10 naar 7 % Voorwaarde is wel dat het gaat om de enige woning in bezit en de koper er binnen de 2 jaar intrekt.

Voor bescheiden woningen, met een aankoopprijs tot 200.000 euro (in de Vlaamse rand en in de kernsteden 220.000 euro) is er een vrijstelling op de eerste schijf van 80.000 euro, wat neerkomt op een korting van 5.600 euro.