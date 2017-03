87% van de Vlaams-Brabanders is tevreden over zijn woning

Slechts 13% van de Vlaams-Brabanders is niet gelukkig met zijn of haar woning. In het Brussels Gewest is dat maar liefst 25%. Een ruime woning in een groene omgeving, blijven dus een belangrijke factoren voor het welslagen van de woondroom. Dat blijkt uit het Woonrapport 2017 van Reynaers Aluminium.

Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de Vlaams-Brabanders zijn woning een score tussen 7 en 8/10 geeft. In Brussel schommelt dat percentage slechts rond de 25%.

De omgeving waar men woont is bepalend waarom Vlamingen wel of niet gelukkig zijn met hun woning. Bijna 9 op de 10 Vlaams-Brabanders geven aan het meest tevreden te zijn over het groen in de omgeving, de ligging van hun woning (86%), en de privacy (77%). Het minst gelukkig zijn de Vlaams-Brabanders met de afstand tussen hun woning en de werkplek (17%).

Voorts is het ook belangrijk of men al dan niet eigenaar is van de woning. Zo’n 90% van de Vlaams-Brabanders die zeggen dat ze gelukkig zijn met hun woning, is immers ook eigenaar.

De kans dat men op korte termijn verhuist is dan ook veel groter voor inwoners uit een grootstad dan voor Vlaams-Brabanders. Zo wil 40% van de ondervraagden uit het Brussels grootstedelijk gewest verhuizen tegenover amper 1 op de 5 Vlaams-Brabanders.