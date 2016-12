De gemeente Sint-Pieters-Leeuw investeert volgend jaar 900.000 euro in verschillende projecten die wateroverlast moeten aanpakken.

Afgelopen zomer had Leeuw te kampen met zware wateroverlast. Dat wil de gemeente in de toekomst vermijden. Zo gaat de Leeuw voor een waterbeheersingsambtenaar en wil het investeren in rioleringen. Ook beken zullen worden aangepakt. (Bron: Het Nieuwsblad)