Abstract verticalisme van Luc Peire te bewonderen in FelixArt Drogenbos

Nog tot 14 mei kan je in het FelixArt Museum in Drogenbos gaan kijken naar een tentoonstelling met werk van van Luc Peire (1916-1994). Deze beeldende kunstenaar is meester in het abstract verticalisme.

In 2016 werd Luc Peire nog uitgebreid gevierd in zijn huismuseum in Knokke omdat hij precies 100 jaar geleden geboren werd. Dit voorjaar krijgt hij ruime aandacht in het FelixArt Museum in Drogenbos. Peire was destijds een van onze meest internationale kunstenaars. Hij woonde een tijdlang in Parijs maar reisde ook de wereld rond met zijn abstracte kunst.

Hij begon als expressionist maar evolueerde vrij snel tot een uitgebalanceerde abstracte stijl waarbij de menselijke figuur terugbracht werd tot een verticale lijn in de ruimte. Later zou hij ook de ruimtelijke constructies abstraheren waarin zijn figuren werden opgevoerd. Zijn schilderkunst evolueerde dus uiteindelijk in de richting van een rustgevende lineariteit en symmetrie.

Bij het grote publiek werd hij vooral in de jaren ’60 bekend met zijn optische experimenten zoals de driedimensionale ‘Spiegel-environments’. Het waren spiegelkamers waarin je kon wandelen om zijn oneindige werken te bewonderen. Later integreerde Peire het doorgedreven verticalisme van schilderijen en tekeningen ook in interieur- en architectuurconcepten.

Dit verhaal kan je opnieuw bewonderen in het FelixArt Museum in Drogenbos nog tot 14 mei 2017 (Kuikenstraat, 6 1620 Drogenbos). Meer info vind je ook op www.felixart.org .