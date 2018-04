Advocaat judotrainer weigert te pleiten: 'dit is een aanfluiting'

Hoewel de verdachte een effectieve gevangenisstraf van 40 maanden riskeert en de burgerlijke partijen schadevergoedingen van enkele tienduizenden euro eisen, heeft de advocaat van de voormalige judotrainer geen verdediging gevoerd op het proces. De man weigerde te pleiten omdat zijn patron en titularis van het dossier, meester Jef Vermassen, vandaag niet aanwezig kon zijn op het proces. Hij vroeg de rechtbank om het proces in voortzetting te plaatsen zodat het pleidooi op een latere datum kon worden gehouden, maar daar ging de rechtbank niet op in. “De rechten van verdediging worden hier geschonden”, sprak de strafpleiter. “De vrije keuze van advocaat, zoals vermeld in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, worden niet gerespecteerd.”

De rechtbank nam de zaak dan maar in beraad en zal uitspraak doen op 25 mei. De advocaten van de slachtoffers reageerden verbolgen op verdediging. “Dit is een aanfluiting”, pleitte meester Ann Van de Steen. “Iedereen heeft zijn best gedaan om hier vandaag aanwezig te zijn. Dit draait niet om de advocaten, maar om de slachtoffers! Er is vorige keer afgesproken dat de zaak vandaag volledig zou worden behandeld.” De medewerker hield echter voet bij stuk. “Ik ben hier enkel om de cliënt bij te staan en ken het dossier niet.”