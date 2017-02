Afschaffing kanaalroute in ruil voor minder strenge Brusselse geluidsnormen

De Brusselse regering wil de tolerantie op de geluidsnormen verlengen maar koppelt daar wel een aantal voorwaarden aan. Zo mag de federale regering geen vluchten meer toelaten via de Kanaalroute. Tussen 6u en 7u moeten alle vluchten geschrapt worden over de zogenaamde bocht naar links en de windnormen moeten strikt gerespecteerd worden.

Als de federale overheid akkoord gaat met de voorwaarden is de Brusselse overheid bereid om de tolerantie op de Brusselse geluidsnormen met zes maanden te verlengen. Na die zes maanden wil ze de impact van dit voorstel evalueren. Bevoegd minister voor Milieu Céline Fremault wil het voorstel maandag bespreken tijdens het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen.

De actiecomités in Brussel en de Oostrand steunen het voorstel. Ook de Vlaamse vertegenwoordigers in de Brusselse regering (met uitzondering van N-VA) scharen zich achter het compromis. Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is echter niet onder de indruk. Volgens hem is dit louter een tactisch spel. “Het gros van de vluchten die over Brussel gaan, maken immers gebruik van de Kanaalroute. De Brusselse regering wil dus enkel nog praten als er geen vliegtuig meer boven Brussel vliegt. Bovendien is er nu al een concentratie boven de Vlaamse Rand”, aldus Weyts.

De nieuwe Brusselse geluidsnormen hadden al op 1 januari van kracht moeten zijn. Maar de Vlaamse regering riep een belangenconflict in waardoor de maatregel opgeschort werd tot 22 februari. Vandaag wordt in de Vlaamse regering het tweede belangenconflict dat Weyts volgende wil inroepen.