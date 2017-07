Amokmakers op speelplein Merchtem opgepakt

Op het speelplein was sinds enkele weken een samenscholingsverbod van kracht. Maar dat werd door 5 jongeren uit Opwijk en Sint-Jans-Molenbeek met de voeten getreden. Ze vernielden onder meer vuilniszakken en de ramen van de KSA-lokalen en bezaaiden de zandbakken met glas. De amokmakers probeerden ook geld af te troggelen van de aanwezige kinderen. De incidenten veroorzaakten alvast een onveiligheidsgevoel bij ouders en kinderen die regelmatig het speelplein bezoeken.

Aan de hand van een filmpje kon de politie de heethoofden identificeren. Tijdens een vechtpartij in het centrum vorige vrijdag werden de jongeren opgepakt. Ze zijn tussen 14 en 18 jaar oud. De oudste is meerderjarig, hij mocht de nacht doorbrengen in de cel. Sinds dit politieoptreden lijkt de rust terug gekeerd op Ten Anckere. De jongeren riskeren een stevige GAS-boete. (Bekijk ook de reportage: ‘Niet meer samenscholen op speelplein Merchtem’)