Amper 1 niet-Belg op 10 al geregistreerd als kiezer

Sinds 2006 mogen niet-Belgen voor de gemeenteraadsverkiezingen stemmen. Maar nog altijd weinig mensen maken gebruik van dat recht, ook in Halle-Vilvoorde. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Binnenlandse Zaken van begin deze maand. Van de goed 51.000 stemgerechtigde niet-Belgen in Halle-Vilvoorde, hebben er zich nog maar zowat 4800 geregistreerd als kiezer. “De procedure is nochtans heel eenvoudig”, legt Wim Van Roy van De Wakkere Burger uit. “Je hoeft enkel een formulier in te vullen dat je kunt downloaden op www.elections.fgov.be en dat aan het gemeentebestuur te bezorgen. Of je gaat gewoon langs op het gemeentehuis. Eens je op de kiezerslijst staat, hoef je je voor de komende gemeenteraadsverkiezingen niet meer opnieuw te registreren.” De Wakkere Burger, ORBIT en het Minderhedenforum hebben de campagne Ik Stem Ook gelanceerd om meer niet-Belgen naar het stemhokje te krijgen op 14 oktober. “We merken dat mensen vooral niet goed geïnformeerd zijn en daar willen we iets aan doen, onder meer met onze website ikstemook.be. We werken ook samen met de gemeentebesturen en bieden hen infomateriaal aan dat ze kunnen gebruiken. In een aantal pilootgemeenten waaronder ook Dilbeek wordt er intensief samengewerkt.”