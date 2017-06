Anderstalige jongeren ontdekken hun talenten in het Nederlands

“Met ons pilootproject ‘Creativity labs’ wilden we anderstalige jongeren uit het OKAN-onderwijs op een speelse wijze via activiteiten hun talenten laten ontdekken. Zo kunnen ze ook op een eerder informele manier Nederlands leren en kregen ze een mooie kans om met de vrijetijdsector in contact te komen", verduidelijkt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Vlaams karakter. De OKAN-deelnemers (Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen) kwamen zesmaal op woensdagmiddag naar de school TechnOv in Vilvoorde. Daar konden ze proeven van activiteiten van 8 lokale vrijetijdaanbieders. Zo leerden de deelnemers programmeren met de bib. Er was ook de mogelijkheid om toneel te spelen met Element, circustrucjes te leren met Circolito, wetenschappelijke proefjes uit te voeren met vzw Jeugd, Cultuur en Wetenschap en stencils te maken met de Portaelsschool. De deelnemers konden ook een bezoek brengen aan de brandweer of volksdansen met vzw Traddans. Ook voor de deelnemende lokale organisaties was het pilootproject interessant omdat deze jongeren voor hen meestal een onbekende doelgroep zijn. Ze werden dan ook begeleid door de provincie Vlaams-Brabant en het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) bij de voorbereiding van hun activiteit. "We gaan nu project samen met de leerlingen en alle partners evalueren en bekijken we of en in welke gemeente er een nieuw project begeleid zou kunnen worden. Het CTO maakt ook een draaiboek op waarmee elke school of gemeente aan de slag kan", besluit gedeputeerde Tom Dehaene.