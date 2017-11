Anderstalige kinderen in GO! mogen andere taal spreken op school

Anderstalige leerlingen mogen op de speelplaats en zelfs in de klas een andere taal spreken dan het Nederlands. Dat is volgens De Standaard een nieuwe leidraad in het gemeenschapsonderwijs.

De scholen in onze regio tellen elk jaar meer kinderen die thuis geen Nederlands spreken. In zowat alle scholen wordt het kinderen verboden om een andere taal dan het Nederlands te gebruiken op de speelplaats en in de klas. Het gemeenschapsonderwijs wil het voortaan over een andere boeg gooien. De directeurs van de scholen van het GO! Wordt voortaan gevraagd om op een positieve manier om te gaan met de moedertaal van anderstalige kinderen. Volgens het GO! voelen de leerlingen zich beter op school als ze hun eigen taal kunnen spreken en leggen ze ook vlotter de brug naar het Nederlands. Je thuistaal spreken mag dus voortaan in het gemeenschapsonderwijs. Op de speelplaats, en in bepaalde gevallen ook in de klas. De nieuwe maatregel van het gemeenschapsonderwijs lokt erg gemengde reacties uit.