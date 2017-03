Anderstaligen oefenen Nederlands door samen te zingen in diversiteitskoor

Het diversiteitskoor is een vervolg op de theaterproductie ‘Gelukkig zijn’ waarin een vierstemmig koor van anderstaligen bekende Vlaamse liedjes zong. Ze traden zo’n 60 keer op en haalden er de Gentse Feesten mee. Een aantal enthousiaste acteurs/zangers uit deze productie kregen intussen het gezelschap van 18 Franstalige Belgen, migranten, vluchtelingen en Vlamingen en vormen nu samen het koor Koruso.

Koruso kan je de volgende weken aan het werk zien in onder meer Elsene (15/3, 20 uur, GC Elzenhof), Vilvoorde (17/3, 20 uur, CC Het Bolwerk), Zottegem (25/3, 19.30 uur, Kasteel van Egmont) en Antwerpen (26/3, 15 uur, Sint-Anna-ten-Drieënkerk).

Het diversiteitskoor zal nummers vertolken van o.a. Will Tura, Eva De Roovere, Boudewijn de Goot, Lennaert Nijgh, Urbanus, Raymond van het Groenewoud, Wannes Van de Velde en Ann Christy. Andy Dhondt, directeur van de stedelijke muziekacademie in Zottegem leidt het koor, dat een vaste stek heeft gevonden in GC Elzenhof in Elsene, Brussel. “Dat we jaarlijks slechts een paar exclusieve concerten zullen geven, is een bewuste keuze. We willen de deelnemers niet te zwaar belasten. Elk jaar zullen we de tijd nemen om onze zangers heel goed te begeleiden en daarom werken we intensief naar een concertreeks in de lente toe”, aldus koorleider Andy Dhondt.

“We zijn heel blij dat we als theatergroep nu ook dit koor onder onze hoede hebben. De theaterproductie ‘Gelukkig zijn’ heeft heel wat losgemaakt bij acteurs en publiek, en via dit koor kunnen we de boodschap van diversiteit en verdraagzaamheid blijven uitdragen”, zegt Peter Schoenaerts die de dagelijkse leiding heeft van ‘Theater van A tot Z’. Dat is een samensmelting van het vroegere theater Fast Forward uit Vilvoorde en ETA uit Antwerpen.