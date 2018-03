Antennes van Justitiehuis Brussel geopend in Asse en Halle

Vandaag openen de antennes van het Justitiehuis Brussel in Asse en Halle officieel de deuren. Gesprekken met een justitie-assistent kunnen voortaan dus ook in de Vlaamse rand gebeuren. Zo kunnen cliënten hun afspraak dichtbij huis afhandelen, wat de dienstverlening ten goede komt. Hiervoor werkt het Justitiehuis samen met lokale overheden die ruimtes ter beschikking stellen. De eerste antennes openden vandaag in Asse en Halle. Binnenkort volgt ook Vilvoorde, maar de exacte locatie ligt nog niet vast.

Het Justitiehuis van Brussel wil zo zijn rol en aanwezigheid in de Vlaamse rand versterken en dichter aansluiten bij lokale initiatieven en samenwerkingsverbanden. Een antenne van het justitiehuis in Asse en Halle brengt de werking dicht naar het lokaal niveau en moet de drempel verlagen voor de burgers. De nabijheid bij het parket Halle-Vilvoorde moet de samenwerking optimaliseren, niet in het minst voor de werking van slachtofferonthaal en bemiddeling in strafzaken. De antennes komen respectievelijk in Jeugdcentrum ’t Jass in Asse en in Het Sociaal Huis in Halle.

Koen Van Elsen (CD&V), burgemeester van Asse: “Als centrumgemeente kiezen we er bewust voor om een bovenlokale rol te spelen. Denk maar aan de aanwezigheid van het vredegerecht, het parket en het ziekenhuis, en de toekomstige vestiging van de FOD Financiën. De opening van deze antennepost is een mooi nieuw hoofdstuk in dit verhaal.”

Dirk Pieters (CD&V), burgemeester van Halle: “De 3 antennes in Halle-Vilvoorde zijn een belangrijke tegemoetkoming aan de vraag van de burgemeesters en gemeenten om via een eigen parket, een eigen werking van de justitiehuizen en een eigen rechtbank, een specifiek rechterlijk beleid te kunnen voeren voor Halle-Vilvoorde. Het Sociaal Huis is een goede locatie om de antenne Halle van het justitiehuis in onder te brengen.”