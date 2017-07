Auteur Stefan Hertmans (Beersel) wordt Commandeur in de Kroonorde

Koning Filip heeft naar aanleiding van de nationale feestdag opnieuw enkele adellijke titels en burgerlijke eretekens toegekend. Zo mogen onder meer modeontwerpers Dries Van Noten en Edouard Vermeulen (modehuis Natan) zich binnenkort laten aanspreken als baron. Schrijver Stefan Hertmans uit Beersel mag zich voortaan Commandeur in de Kroonorde noemen.

In totaal krijgen 8 mensen de titel van baron of barones. Naast Dries Van Noten en Edouard Vermeulen worden ook voormalig VBO-voorzitter en bedrijfsleidster Michèle Sioen en oud-rector van de KU Leuven Mark Waer in de adelstand verheven.

Schrijver Stefan Hertmans uit Beersel kreeg dan weer een burgerlijke titel: Commandeur in de Kroonorde. Om in aanmerking te komen voor de titel moet iemand ‘een belangrijke artistieke, letterkundige of wetenschappelijke verdienste’ hebben geleverd. De titel wordt al sinds 1908 jaarlijks door de koning aan enkele prominenten toegekend. Ook voormalig VRT-baas Cas Goossens, journaliste Hind Fraihi en oud-directeur van het yheaterhuis Het paleis Barbara Wyckmans krijgen de titel.