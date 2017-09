Autovrije zondag in Asse, Vilvoorde en Brussel

Zondag 17 september is het opnieuw autovrije zondag. Dat betekent dat je je enkel met het openbaar vervoer of met de fiets kan verplaatsen in Brussel en 41 gemeenten in Vlaanderen.

De belangstelling in onze regio neemt wel af, zo sluiten enkel Vilvoorde en Asse op 17/9 hun centrum af voor koning Auto.

Autovrije zondag in Vilvoorde

Tussen 10u en 18u zijn alle straten tussen de Woluwelaan, de Leuvensesteenweg, de Hanssenslaan (Benoit) , de Stationlei, het Heldenplein, de Vuurkruisenlaan en het Zeekanaal Brussel-Schelde autovrij. De Lange Molensstraat, de Vlaanderenstraat, de Zennelaan en de Gendarmeriestraat blijven wel open voor autoverkeer naar AZ Jan Portaels en rusthuis Ter Linde. Doorgaand verkeer tussen Brussel en Mechelen wordt omgeleid via de Woluwelaan.

Werfbezoek ondergrondse parking Grote Markt

De oplevering van de ondergrondse parking op de Vilvoordse Grote Markt is bijna in zicht. De betonstort van de funderingsplaat is vlot verlopen en de aannemer is ook al gestart met de constructie van de verschillende parkingniveaus. De autoloze zondag is de ideale gelegenheid om samen met de Vilvoordenaars de put in te gaan.

De helft van het eerste niveau van de parking wordt tussen 13.30 en 17 uur opengesteld voor bezoekers. Een parcours van informatieborden zet de belangrijkste fases van het project in de kijker. De werfleiding van aannemer Van Roey zal aanwezig zijn om de nodige toelichting over de werkzaamheden te geven. De toegang wordt voorzien aan de Marktstraat.

Verplaatsen met riksja’s

Opnieuw zijn er riksja-taxifietsen die via een centraal nummer te contacteren zijn en die voor een prijsje bewoners rond kunnen rijden in de autovrije zone of naar de rand van de zone brengen. De taxifietsen staan gestationeerd op de Rooseveltlaan. Je kan ze bereiken de dag zelf tussen 10u en 18u op het nummer 0494/99 63 67.

Vilvoorde neemt al voor de 16de keer aan de autovrije zondag en organiseert ook tal van activiteiten in het autovrije centrum. Meer informatie vind je op www.weekvandemobiliteit.be

Autovrije zondag in Asse

In Asse zijn de Nerviërsstraat, Kalkoven, de Steenweg, de Nieuwstraat, Kerkplein, de Kerkstraat, de Kattestraat, De Vironstraat, de Weversstraat en de Stationsstraat verkeersvrij van 9u tot 19u. In Mollem is de Kasteelstraat tussen Kezeweide en Kloosterbeek verkeersvrij. In Zellik is dat de Noorderlaan.

In het centrum vindt tussen 14u en 18u30 een indrukwekkende rommelmarkt plaats. Inschrijven voor een verkoopstand heeft geen zin meer, alle standplaatsen zijn immers al gereserveerd. Deze rommelmarkt lokt jaarlijks zo’n 2.000 bezoekers.

Op het plein voor het Oud Gasthuis vind je Studio Asse. Dit radiostation draait de leukste hits en geeft het publiek meer uitleg over de ‘warmste week’ die de Assese verenigingen zullen organiseren. Op het plein is er ook een boekenverkoop van de bib. Bij de Fietsersbond kan je je fiets laten graveren. Op de parking Nieuwstraat kan het publiek genieten van een mega-adventurebaan en er zijn optredens van Nicole & Hugo (15u30) en dansstudio Sarah (15u). Ook in hartje Mollem en Zellik zijn er allerlei activiteiten n.a.v. autovrije zondag.

Autovrije zondag in Brussel

N.a.v. de autoloze zondag zijn er tal van activiteiten in hartje Brussel. Op het Poelaertplein is er een heus fietsdorp en er is een retro-fietsparade van 10 km die de geschiedenis van de fiets tentoonstelt. De tweewieler mag dit jaar immers 200 kaarsjes uitblazen.

Car Free Day

Heel wat gemeenten nemen ook deel aan de Car Free Day op 21/9. Onder meer Wezembeek-Oppem, Wemmel en Grimbergen zullen die dag hun personeelsleden aanmoedigen om niet met de auto naar het werk te komen. Ook heel wat bedrijven, zoals Colruyt in Halle en Brussels Airport, nemen deel aan deze Car Free Day.

Een overzicht van alle activiteiten vind je op www.weekvandemobiliteit.be