Baby gered dankzij alertheid begeleidster kinderdagverblijf Wolvertem

In Wolvertem verloor vorige week een baby van vijf maanden oud het bewustzijn. Dat was het gevolg van een longinfectie. Maar dankzij de alertheid van het personeel en een snelle reanimatie, kon de baby gered worden.

De baby was vorige week aan het spelen op de speelmat, toen het plots fout ging. “We zagen dat het kindje moeite had met ademen. Het werd helemaal blauw en verloor het bewustzijn. Daarop ben ik beginnen reanimeren en hebben we de hulpdiensten gebeld. Ondertussen brachten enkele andere begeleiders de andere kinderen naar een andere leefruimte om baby L. wat ruimte te geven”, vertelt teamcoach Karen Van Damme van Ifano VZW dat het kinderdagverblijf beheert. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en namen baby L. mee naar het ziekenhuis, waar het kind grondig onderzocht werd.

Vermoed wordt dat de baby door een oprisping of slijm door de longinfectie in ademnood is geraakt. Maar niemand raakte in paniek. “Al het personeel van Infano, één van de grootste privéspeler op de markt van de kinderopvang, krijgt een verplichte cursus ‘Levensreddend handelen’ om gepast te kunnen reageren in dergelijke situaties”, aldus regiomanager Véronisue Goeman. En het kinderdagverblijf kreeg intussen goed nieuws van de ouders. De baby stelt het dus goed dankzij de snelle reactie van de begeleidster. De ouders waren de begeleiding dan ook heel dankbaar en bezorgden hen een attentie.